Зміна статусу собору Святої Софії у Стамбулі з музею на мечеть ніяк не завадить бажаючим відвідати її туристам.

Таку думку висловив в четвер офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв’ю агентству Anadolu, передає УНН.

“Всі наші основні мечеті, включаючи Блакитну мечеть, мечеть Фатіх і мечеть Сулейманіє, відкриті як для відвідувачів, так і для поклоніння. Тому відкриття Айя-Софії для молитов ніяк не відіб’ється на туристах і відвідувачах. Одне не суперечить іншому”, — вважає представник Тайіпа Ердогана.

Калин також нагадав слова президента Туреччини про те, що в республіці “діють як мінімум 400 церков і синагог, які на постійній основі відкриті для поклоніння”.

Відзначимо, що глава Елладської церкви заявив, що “турки не посміють це зробити”, кажучи про передачу собору під мечеть.

Раніше телеканал CNN Turk повідомив, що Державна рада Туреччини провела 2 липня засідання для обговорення питання про можливу зміну статусу собору Святої Софії. Обговорення, за даними каналу, тривало всього 17 хвилин. За його підсумками повідомлялося, що рішення Держради буде поширено протягом найближчих 15 днів. Доручення опрацювати питання про зміну статусу собору президент Туреччини Тайіп Ердоган дав на засіданні головної ради Партії справедливості і розвитку, головою якої є.

Пізніше Ердоган повідомив, що будь-які звинувачення в цьому питанні — це напад на суверенітет Туреччини.