Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам

11:44 10.07.2020   Турция

Зміна статусу собору Святої Софії у Стамбулі з музею на мечеть ніяк не завадить бажаючим відвідати її туристам.

Таку думку висловив в четвер офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв’ю агентству Anadolu, передає УНН.

“Всі наші основні мечеті, включаючи Блакитну мечеть, мечеть Фатіх і мечеть Сулейманіє, відкриті як для відвідувачів, так і для поклоніння. Тому відкриття Айя-Софії для молитов ніяк не відіб’ється на туристах і відвідувачах. Одне не суперечить іншому”, — вважає представник Тайіпа Ердогана.

Калин також нагадав слова президента Туреччини про те, що в республіці “діють як мінімум 400 церков і синагог, які на постійній основі відкриті для поклоніння”.

Відзначимо, що глава Елладської церкви заявив, що “турки не посміють це зробити”, кажучи про передачу собору під мечеть.

Раніше телеканал CNN Turk повідомив, що Державна рада Туреччини провела 2 липня засідання для обговорення питання про можливу зміну статусу собору Святої Софії. Обговорення, за даними каналу, тривало всього 17 хвилин. За його підсумками повідомлялося, що рішення Держради буде поширено протягом найближчих 15 днів. Доручення опрацювати питання про зміну статусу собору президент Туреччини Тайіп Ердоган дав на засіданні головної ради Партії справедливості і розвитку, головою якої є.

Пізніше Ердоган повідомив, що будь-які звинувачення в цьому питанні — це напад на суверенітет Туреччини.



Ще на цю тему:

13:00 09.07.2020
Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
14:45 02.07.2020
Держрада Туреччини за 17 хвилин обговорила перетворення храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть - ЗМІ
13:45 02.07.2020
Суд у Туреччині перегляне статус собору Айя-Софія в Стамбулі
11:30 02.07.2020
Анкара попросила ЄС "виправити помилку" і відкрити кордони для турків
10:45 02.07.2020
Гордіїв вузол С-400: США та Росія продовжують розгойдувати Туреччину
09:45 02.07.2020
В МЗС Франції кажуть про можливість нових санкцій ЄС проти Туреччини
20:44 30.06.2020
Туреччина звинуватила Францію в намірах посилити присутність Росії у Лівії
17:10 22.06.2020
Туреччина звинуватила Грецію в небажанні вести діалог з Анкарою
10:40 27.03.2020
Президент Турции призвал участников G20 к экстренным мерам на фоне пандемии коронавируса
17:45 10.03.2020
МЗС Туреччини: російські ЗМІ проявили неповагу при висвітленні візиту Ердогана у Москву
13:45 10.03.2020
ЄС і Туреччина переглянуть міграційну угоду на тлі напруженості на грецькому кордоні
10:40 10.03.2020
ЄС готовий йти назустріч Туреччині за умови, якщо це буде взаємно — фон дер Ляйен
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
18:30 09.07.2020
Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
11:31 10.07.2020
У Путіна немає необхідності наступати зараз на Україну – Геращенко
09:48 10.07.2020
Біля кордону Латвії засікли військові кораблі РФ
21:00 09.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 8 - 9 июля
18:00 09.07.2020
Под Москвой объявлен режим ЧС: прорвало дамбу, смыло жилые дома / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
11:44 10.07.2020
Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
16:15 09.07.2020
За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%
13:00 09.07.2020
Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
Всі новини країни
Украина Украина
13:01 10.07.2020
В українській армії - 144 хворих на COVID-19
12:30 10.07.2020
Ймовірність атаки Росії із території анексованого Криму: думки аналітиків
12:15 10.07.2020
В оккупированном Крыму COVID-19 выявлен за сутки у 16 человек
12:01 10.07.2020
В Україні за добу зареєстрували 819 випадків COVID-19
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд