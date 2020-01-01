У Путіна немає необхідності наступати зараз на Україну – Геращенко

11:31 10.07.2020   Россия

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що у президента РФ Володимира Путіна немає необхідності наступати зараз на Україну.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

Так, відповідаючи на питання, наскільки вірогідне повномасштабне військове вторгнення Росії з метою захопити дамбу у Херсонській області і забезпечити Крим водою, Геращенко зазначив: “У 2015 році на сайті Миротворець були опубліковані повністю готові плани російського наступу на Україну, яка два тижні планувала захопити всю Україну по лівому березі Дніпра, плани РФ по захопленню України та різних її частин є, я в цьому впевнений і не маю жодного сумніву”.

“Я не можу розраховувати вірогідність. Щодо моєї особистої думки, то необхідності Путіна наступати на Україну немає, тому що незрозуміло як своєму народу продати навіщо на Україну нападати зараз”, — додав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що у Конституції СРСР була закладена “міна уповільненої дії” — положення про право союзних республік на вихід зі складу єдиної держави.



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