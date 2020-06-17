Наєв про можливе вторгнення РФ з Криму: Окупанти не готували ударного угруповання

09:30 10.07.2020   Крым

Уздовж адміністративної межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим наразі немає ударного угруповання російських військ, всі підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації.

Про це Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, повідомляє Укрінформ.

"Стан справ на таврійському напрямку такий, що Збройними силами України посилено всі види розвідки. Також в посиленому режимі ведеться розвідка всіма органами України, які мають на це повноваження. Щоденно здобуваються відомості про Збройні сили Російської Федерації на півострові, на тимчасово окупованій території, і надаються керівництву ЗСУ. Вони аналізуються, чітко відстежуються до деталей: стан, положення тих підрозділів, які перебувають на тимчасово окупованій території в Криму, дії щодо нашого Північно-кримського каналу. Повністю відстежується ситуація щодо можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів з територіальної частини РФ. І нинішній стан такий, що наразі ворог не підготував наступальне ударне угруповання. Його підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації", - повідомив Наєв.

Він також поінформував, що уздовж адміністративної межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим перебуває невелика кількість підрозділів Збройних сил РФ, які ведуть спостереження за українськими військовими, дислокованими на Херсонщині.

"Наразі безпосередніх загроз щодо наступу Збройних сил РФ на Херсонську область не виявлено", - повідомив командувач.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що для України загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року.



Ще на цю тему:

12:30 10.07.2020
Ймовірність атаки Росії із території анексованого Криму: думки аналітиків
10:01 10.07.2020
Наєв назвав кількість російських військових в окупованому Криму
18:45 09.07.2020
Подводная лодка Черноморского РФ легла на грунт
14:15 09.07.2020
Корабль противоминной обороны ЧФ России возвращается в Севастополь из Средиземного моря
11:15 09.07.2020
Україна і НАТО на спільній комісії обговорили ситуацію в регіоні Чорного моря
09:00 09.07.2020
ЮВО: Новобранцев из Волгоградской области впервые отправили служить в Крым
15:03 08.07.2020
В оккупированном Крыму начались боевые учения, участвуют полтысячи военных
08:30 08.07.2020
У Херсонській ОДА прокоментували заяви про можливе вторгнення Росії з Криму
20:30 07.07.2020
Стратегия "троянского коня" США: В России решили, что будет в случае нападения Украины на Крым
18:15 07.07.2020
ВМФ России испытал автономные возможности МРК типа «Каракурт» морским походом
16:15 07.07.2020
Чемпионат Черноморского флота по военному многоборью стартовал в Севастополе
15:30 07.07.2020
Авмация ЧФ России отправились в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
18:30 09.07.2020
Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
11:31 10.07.2020
У Путіна немає необхідності наступати зараз на Україну – Геращенко
09:48 10.07.2020
Біля кордону Латвії засікли військові кораблі РФ
21:00 09.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 8 - 9 июля
18:00 09.07.2020
Под Москвой объявлен режим ЧС: прорвало дамбу, смыло жилые дома / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
11:44 10.07.2020
Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
16:15 09.07.2020
За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%
13:00 09.07.2020
Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
Всі новини країни
Украина Украина
13:01 10.07.2020
В українській армії - 144 хворих на COVID-19
12:30 10.07.2020
Ймовірність атаки Росії із території анексованого Криму: думки аналітиків
12:15 10.07.2020
В оккупированном Крыму COVID-19 выявлен за сутки у 16 человек
12:01 10.07.2020
В Україні за добу зареєстрували 819 випадків COVID-19
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд