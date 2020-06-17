На анексованому півострові перебувають 32,5 тисячі солдатів РФ, з них 11,5 тисячі - сухопутне угруповання.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє Укрінформ.

За його словами, наразі на території окупованого Криму знаходяться 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців. З них 11,5 тисяч військових — сухопутне угруповання.

"Так, ці відомості відповідають дійсності. Хочу додати, що саме сухопутне угруповання становить 11,5 тисяч осіб. Йдеться про весь склад (32,5 тисячі російських військових, - ред.) на тимчасово окупованій території, туди входять і Військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону", - сказав він.

Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ заявив, що військові розглядають кілька сценаріїв можливої ​​атаки РФ по всьому периметру кордону, проте зараз загрози нападу немає.