Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має відновити постачання води до окупованого Криму лише після того, як півострів повернеться під контроль нашої держави.

Про це Данілов сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1, повідомляє УНІАН.

"До того часу поки Крим не є український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивали свої Збройні сили, у нас нема ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечено на 100%", - сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що жодних проблем сьогодні з водою для кримського населення не існує. "Те, що там немає води для промисловості, це вже інше питання. Позиція доволі проста – коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, там обов'язково буде українська вода", - сказав він.

Коментувати минулі заяви прем'єра Дениса Шмигаля про відновлення постачання води в анексований Крим Данілов відмовився.

Також він утримався від оцінки нещодавніх слів командувача Військово-морських сил України Олексія Неїжпапи про ймовірний наступ Росії з окупованого Криму до Херсонської області, щоб пустити воду в Північно-Кримський канал.

"Я за себе відповідаю. Не знаю, хто куди поспішав", - коротко сказав Данілов.

Як повідомлялося раніше, 11 червня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення постачання Україною води через Північно-Кримський канал в окупований Крим не на порядку денному і не є предметом торгу.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Екологи звертають увагу, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.



