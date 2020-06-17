Фігуранти другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» провели акцію протесту в залі Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону (Росія) у зв'язку з масовими обшуками і затриманнями в Криму, які пройшли 7 липня.

Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність».

Так, підсудні тримали в руках плакати з написами: «Сліпий терорист – показник вашої безвиході», «Зупиніть конвеєр брехливих звинувачень», «Досить із кримських татар робити терористів», «Наша віра сильніша ваших решіток», «Нас не зламати потоком репресій», «Припиніть депортацію до в'язниць РФ», «Наш народ – не терорист».

Нагадаємо, місія США в ОБСЄ «висловлює стурбованість» через тривалу мілітаризацію анексованого Криму сусідньою Росією, яка також провела 7 липня «масові рейди», в результаті яких затримали сімох кримських мусульман.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя схвалив рішення про арешт до 2 вересня всіх затриманих фігурантів нової «справи Хізб ут-Тахрір». Так, шестеро фігурантів перебуватимуть у СІЗО, а кримський мусульманин, інвалід першої групи із зору Олександр Сизиков, якого підозрюють в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір», залишатиметься протягом того ж терміну під домашнім арештом.

Обшуки ФСБ пройшли рано вранці 7 липня в будинках кримчан: Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдінова, Олександра Сизикова, Вадима Бектемірова, Зекір'ї Муратова і в Дилявера Меметова в Алушті. Останнього під час обшуку не було вдома, його продовжують шукати, стверджують активісти «Кримської солідарності».

У ФСБ Росії стверджують, що співробітники спецслужби затримали в Криму сімох людей, підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».