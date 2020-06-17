Кулеба назвав головну російську загрозу з Криму
|10:15 10.07.2020
|Крым
Єдиною метою збройної агресії Росії може бути відновлення поставок води в тимчасово окупований Крим.
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він додав, що ЗСУ готуються до такого розвитку подій.
"Ми уважно стежимо за подіями навколо каналу, по якому Росія хоче відновити постачання води до Криму. Розуміємо, що єдина мета військової операції Росії може полягати в розблокуванні поставок води", – сказав глава МЗС.
За словами Кулеби, Збройні сили України готуються дати відсіч у разі російської агресії.
"Наші збройні сили такий сценарій розуміють і підсилюють обороноздатність саме в цьому напрямку, щоб в разі чого дати відсіч", – додав міністр.
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