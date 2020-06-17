Військовий апеляційний суд у міському окрузі Власіха Московської області відхилив апеляційні скарги адвокатів і залишив чинним рішення про арешт фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір».

Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов перебуватимуть у слідчому ізоляторі до 14 вересня, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Адвокат Еміль Курбедінов заявив, що утримання в СІЗО – це «спосіб вплинути, натиснути на заарештованих». У судових дебатах фігуранти справи сказали про те, що вважають судовий процес над ними політичним переслідуванням.

10 червня Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону продовжив на три місяці, до 14 вересня, термін тримання під вартою фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсену Абхаїрову, Рустему Емірусеїнову та Ескендеру Абдулганієву.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» по суті.

У грудні 2019 року суд у Росії продовжив на пів року арешт фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» – до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».