Збройні сили Латвії засікли сім російських військових кораблів в шести морських милях від територіальних вод країни.

Про це повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії, передає УНІАН.

Військові кораблі виявили в латвійській виключно економічній зоні. Збройні сили Латвії ідентифікували сім кораблів ЗС Російської Федерації: корвети "Совєтськ" і "Митищі" класу Каракурт, корвети "Лівень" і "Пасат" класу Нанушка, корвети "Дмитровград" і "Чувашія" класу Тарантул і корвет "Серпухов" класу Буян-М.

Як повідомлялося раніше, комісія Сейму Латвії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції концептуально підтримала підготовлені Міністерством оборони країни поправки до закону, який регулює військові дії у випадку загрози державі.



