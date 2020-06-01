Біля кордону Латвії засікли військові кораблі РФ
|09:48 10.07.2020
|Россия
Збройні сили Латвії засікли сім російських військових кораблів в шести морських милях від територіальних вод країни.
Про це повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії, передає УНІАН.
Військові кораблі виявили в латвійській виключно економічній зоні. Збройні сили Латвії ідентифікували сім кораблів ЗС Російської Федерації: корвети "Совєтськ" і "Митищі" класу Каракурт, корвети "Лівень" і "Пасат" класу Нанушка, корвети "Дмитровград" і "Чувашія" класу Тарантул і корвет "Серпухов" класу Буян-М.
Як повідомлялося раніше, комісія Сейму Латвії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції концептуально підтримала підготовлені Міністерством оборони країни поправки до закону, який регулює військові дії у випадку загрози державі.
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