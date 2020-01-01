Україна прагне до зростання товарообігу з країнами АСЕАН до 5 мільярдів доларів США.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, приймаючи послів Соціалістичної Республіки В’єтнам Нгуєн Ань Туана, Республіки Індонезія Юдді Кріснанді та Малайзії Раджа Резу Раджу напередодні відзначення 53-ї річниці з дня заснування Асоціації країн Південно-Східної Азії, повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

"Наша мета — зростання товарообігу з країнами АСЕАН до $5 мільярдів. Це амбітне завдання. Ми рішуче налаштовані на просування торгівлі та збільшення інвестицій, а отже, зможемо надати суттєвого поштовху економічній співпраці через реалізацію спільних взаємовигідних проєктів", - наголосив глава МЗС.

Він закликав партнерів в АСЕАН розглянути можливість укладення Меморандуму про співробітництво між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Бізнес-консультативною радою АСЕАН.

Кулеба також офіційно запропонував започаткувати в Україні діяльність Комітету АСЕАН за участю послів держав-членів Асоціації, акредитованих в нашій країні, як бази для налагодження контактів між представниками політичних та ділових кіл.

Сторони підтвердили зацікавленість в укладенні двосторонніх угод щодо преференційної торгівлі, що сприяло б зростанню у найближчій перспективі обсягів торгівлі між Україною та країнами АСЕАН та реалізації взаємовигідних інвестиційних проєктів.

Співрозмовники окремо зупинилися на можливостях заснування наукового Центру АСЕАН на базі одного з вищих навчальних закладів України.

Нагадаємо: асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – це ключова регіональна організація Південно-Східної Азії створена у 1967 році, до якої входять 10 країн: Бруней Даруссалам, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.

Україна прагне приєднатися до головного документа АСЕАН — Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії та набути статус спостерігача в Міжпарламентській асамблеї Асоціації.

Якщо у 2018 році загальний обсяг торгівлі з країнами АСЕАН становив $2,837 млрд, то у 2019 вже $3,065 млрд. Експорт зріс з $1,634 млрд до $1,779 млрд, а імпорт – з $1,202 млрд до 1,540.

Серед ключових країн-партнерів України за підсумками першого півріччя 2020 року — Індонезія, В’єтнам, Малайзія, Таїланд, Сінгапур.