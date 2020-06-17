Херсонська міськрада проголосувала за звернення до президента Зеленського щодо води для Криму

08:45 10.07.2020   Крым

На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра про неприпустимість подачі води в анексований Крим.

«За» проголосували 32 депутати, не голосували за це звернення – 10, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

На засідання прийшли активісти з плакатами та закликами: «Не можна поїти окупантів».

«Потрібно припинити будь-які інсинуації з приводу подачі води в окупований Крим. Поїти окупантів, надавати воду для підприємств і військових баз – неприпустимо», – заявив перед голосуванням депутат Сергій Волошинов.

Як уточнив на засіданні Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, в тексті звернення прибрали спірні моменти, і депутати голосуватимуть за документ у новій редакції.

У четвер, 11 червня, на сесії Херсонської міськради депутати не проголосували за це звернення.

Раніше повідомлялося, що представники громадських організацій Херсона та області почали збір підписів під зверненням до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра, в якому вони висловлюють категоричний протест проти відновлення водопостачання в анексований Крим до його деокупації.

До цього комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій не зміг ухвалити постанову, в якій йшлося про охорону Північно-Кримського каналу і подачі води в Крим тільки після деокупації.

Українська влада запевняє, що Крим не отримає воду з Північно-Кримського каналу до деокупації півострова.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов зазначив, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. За останніми даними Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води на початок липня склав 83.31 млн куб. метрів, що на 1.85 млн куб. метрів менше, ніж місяць тому.

При цьому голова російського уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України через Північно-Кримський канал.



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