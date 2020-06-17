Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю «Комсомольській правді» заявив, що українці «просто повинні змиритися» з анексією Криму.

Також він порадив їм «зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи» на південному сході країни, повідомляє «Настоящее время», телеканал, створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»​.

«Про Україну можу лише сказати, що після того, що там сталося, наші відносини, звичайно, змінилися. Змінилися вони і в силу зрозумілих причин після проведення референдуму в Криму і возз'єднання Криму з Росією. Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці повинні змиритися з тими реаліями, що існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному сході своєї країни», – сказав він.

Київ поки не відреагував на заяву Медведєва.