Медведєв заявив, що українці «повинні змиритися» з анексією Криму
|08:30 10.07.2020
|Крым
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю «Комсомольській правді» заявив, що українці «просто повинні змиритися» з анексією Криму.
Також він порадив їм «зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи» на південному сході країни, повідомляє «Настоящее время», телеканал, створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
«Про Україну можу лише сказати, що після того, що там сталося, наші відносини, звичайно, змінилися. Змінилися вони і в силу зрозумілих причин після проведення референдуму в Криму і возз'єднання Криму з Росією. Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці повинні змиритися з тими реаліями, що існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному сході своєї країни», – сказав він.
Київ поки не відреагував на заяву Медведєва.
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