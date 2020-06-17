У МЗС очікують міжнародної підтримки з питань окупованих територій

08:01 10.07.2020   Крым

Питання звільнення окупованих Росією Криму і Донбасу не повинні бути взаємовиключними чи мати черговість рішення. Україна продовжить роботу по обох напрямках.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає РБК-Україна.

За її словами, причина окупації Донбасу і Криму одна, відповідно, важливість питань деокупації цих територій однакова.

"І окупований Донбас, і окупований Крим є авторством одного злочинця. Логіка, якою керується посол Франції, неможлива для держави, для якого Крим і Донбас - як Ельзас і Лотарингія для Франції з точки зору територіальної цілісності і важливості обох регіонів", - заявила дипломат.

Вона підкреслила, що МЗС очікує активної підтримки та консолідованої позиції від міжнародних партнерів.



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