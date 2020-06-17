По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 8 - 9 июля прошли следующие мероприятия:

1. На объектах межрегионального учебного центра подготовки младших специалистов в Волгоградской области проведен Всеармейский этап конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2020.

В состязании приняли участие 10 команд от соединений и объединений инженерных войск центрального, окружного и армейского подчинения военных округов и Северного флота. В связи с эпидемиологической обстановкой, все этапы соревнования проведены в пунктах постоянной дислокации. Всего было задействовано более 300 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.

Команды соревновались с использованием машины для отрывки котлована МДК-3, путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3М, плавающего транспортера ПТС-2, установки разминирования УР-77, гусеничного минного заградителя ГМЗ-2, состоящих на вооружении и выпущенных серийно.

Расчеты МДК-3 соревновались в скорости отрывки и оборудования котлована размерами 4 метра в длину и глубиной 0,8 метра. Путепрокладчики БАТ-2 восстанавливали дорогу для прохождения колонны техники, расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 состязались в прокладке дорог по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а экипажи плавающих транспортеров ПТС-2 осуществляли перевозку техники через водную преграду.

По итогам состязания победила команда межрегионального учебного центра (г. Волжский). С 20 июля команда приступит к комплексным тренировкам на подготовленной трассе к международному финалу конкурса, который начнется 28 августа. Помимо российской команды за выход в финал будут бороться команды от Республики Беларусь и Монголии.

2. Батальонные тактические группы мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии отработали тактические действия в двустороннем формате учения, поочередно выступая в роли противника.

Мотострелки совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Тарское (Северная Осетия), где выполнили ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению противника.

Особенностью учений стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с ударными дронами условного противника.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные методы в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных контуров в ходе розыгрыша тактических эпизодов.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на учении были использованы имитационные мины ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

В двусторонних батальонных тактических учениях приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО и было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

3. На общевойсковом полигоне Прудбой мотострелки соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, на боевых машинах пехоты БМП-3 учатся преодолевать водные преграды в естественных водоемах.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на реке Карповка в Волгоградской области. На воде механики-водители БМП-3 должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные внештатные ситуации и другие маневры.

Водные преграды являются одними из самых сложных препятствий для боевых машин: погружение в воду сопряжено с преодолением экипажем серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.

На занятия, которые проходят посменно, привлечено более 500 военнослужащих ЮВО и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

До занятий на водоеме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали на специальных тренажерах аварийное покидание машин.

4. На полигоне Бородиновский в Ростовской области прошли соревнования среди инженерно-саперных отделений с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3, инженерной машины разграждения ИМР-2, путепрокладчика БАТ-2.

В ходе конкурса «Безопасный маршрут» военные инженеры выступали в роли отряда обеспечения движения (ООД) для беспрепятственного продвижения танковых подразделений.

На оборудованной трассе протяженностью около 2 км ООД обеспечил проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м, участок дистанционно установленного минного поля, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок колонного пути протяженностью 50 м и завал из горящих бревен.

Кроме того, на всеармейском этапе конкурсов «Инженерная формула» и «Открытая вода» команды инженеров ЮВО заняли призовые вторые места.

В конкурсах участвовали победители окружных этапов, а также лучшие военнослужащие в Воздушно-космических силах, Ракетных войсках стратегического назначения, береговых войсках Северного флота и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Вооруженных Сил РФ имени Маршала инженерных войск Советского Союза А.И. Прошлякова.

Всего на всеармейском этапе в 3 конкурсах «Безопасный маршрут» «Инженерная формула» и «Открытая вода» приняли участие более 1,1 тыс. военнослужащих в составе 10 команд для каждого конкурса.

5. Военнослужащие отдельного мостового подразделения Южного военного округа вышли на полигон Прудбой в Волгоградской области для проведения лагерного сбора.

В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено тактико-специальное учение на местности. Военным инженерам предстоит наводить мосты на участке переправы с использованием понтонно-мостового парка ПМП, мостовых переходов через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3. Широкий круг работ по фортификационному оборудованию позиций мотострелковых подразделений выполнит личный состав с использованием быстроходных траншейных машин БТМ-3 и котлованных машин МДК.

В лагерном сборе принимает участие более 200 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц специальной техники.

6. На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии около 200 разведчиков воинских частей и соединений Южного военного округа проходят специальные курсы по горной подготовке, в ходе которых научатся выживать в горах и тылу условного противника.

Во время обучения разведчикам предстоит научиться тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя в горах, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи в горах Северного Кавказа.

В ходе горной подготовки на полигоне разведчики будут преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с применением альпинистских систем, веревок, карабинов и ледорубов.

По условиям учебных мероприятий, разведывательные подразделения действуют в отрыве от главных сил в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные навыки и возможности.

7. На полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области с курсантами военной кафедры Волгоградского государственного аграрного университета проведен первый этап боевых стрельб артиллерии в рамках полевого выхода.

По замыслу учения на скрытые огневые позиции артиллеристов прорвались танки и бронетранспортёры противника, которые имитировали движущиеся полноразмерные мишени. Стреляя прямой наводкой из 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Мста-С», курсанты отработали уничтожение целей на дальности до 3 км.

В ходе учения было уничтожено до 90% целей, при этом израсходовано около тысячи снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию.

На завершающем этапе полевого выхода курсанты сдадут зачеты, в ходе которых отработают подготовку и управление огнем с закрытых огневых позиций на дальности до 8 км из орудий «Мста-С», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».