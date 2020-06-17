Компанія "СпецОборонМаш" розробляє нові засоби враження, які призначені для застосування з безпілотних літальних апаратів.

Підприємство завершило розробку одного з таких зразків - некерованої авіаційної бомби, випробування якої почнуться найближчим часом, пише defence-ua.

Вага бомби - 4,2 кг. Довжина - близько 45 см. Бойова частина - уламково-фугасна з кумулятивним ефектом. Підривач БЧ має різні режими підриву - над поверхнею, на поверхні або після заглиблення.

Діаметр бомби по бойовій частині - 80 мм. Діаметр у зоні кільцевого стабілізатора - 110 мм. На одній зі сторін боєприпасу розміщений роз’єм датчика сходу бомби з виконавчим механізмом для відділення від носія.

Умови застосування боєприпасу залежать від низки факторів: висоти та швидкості польоту безпілотника, метеорологічних умов під час застосування тощо. Алгоритми застосування бомби формуються балістичним обчислювачем, який адаптований під тактико-технічні характеристики та можливості носія.

На підприємстві "СпецОборонМаш" стверджують, що малогабаритна авіаційна бомба може бути застосована з різних безпілотних літальних апаратів - як коптерного, так і літакоподібного типу. При цьому розробники боєприпасу не називають компанію, яка представляє свій авіаносій і є головним чи потенційним партнером у роботі над новим засобом враження як видом корисного навантаження для БпЛА.

Детальні можливості нової бомби стануть відомі по завершенню цикла заводських випробувань. Після цього новий засіб враження буде представлений військовим для попередньої практичної оцінки та подальшого формування тактико-технічного завдання.

Підприємство "СпецОборонМаш" (раніше - ДП "Машинобудівна фірма "Артем", ДК "Укроборонпром") є визнаним лідером країни у спорядженні бойових частин артилерійських снарядів, керованих та некерованих ракет. На підприємстві сконцентровано увесь необхідний науковий, технологічний та промисловий потенціал для вирішення усіх завдань, що стосується цього напрямку.

Розробка малогабаритних авіаційних некерованих авіабомб — це ініціативний проєкт компанії "СпецОборонМаш", який здійснюється за власні кошти підприємства з урахуванням потенційних потреб Збройних Сил та експортних замовників.

Також в Україні ведуться роботи зі створення комплексу керованого озброєння для безпілотних літальних аппаратів. Державне підприємство "ДержККБ "Луч" у жовтні цього року планує продемонструвати ударний БПЛА власної розробки, здатний нести до чотирьох керованих високоточних ракет.

Збройні сили України також мають на озброєнні ударний безпілотник Bayraktar TB2 турецької розробки та виробництва. Для знищення цілей він застосовує плануючу бомбу з лазерним наведенням MAM-L.

Ця бомба має дальність ураження цілі на відстанях до 8 км, а точність наведення складає до одного метра. Ударний безпілотник Bayraktar TB2 вперше застосували для знищення цілей під час масштабних спільних навчань родів військ Збройних Сил України, які нещодавно пройшли на Рівненщині.

Малогабаритна авіаційна бомба може бути застосована з різних безпілотних літальних апаратів.

Вага бомби - 4,2 кг. Довжина - близько 45 см. Бойова частина - уламково-фугасна з кумулятивним ефектом.

Авіабомба компанії. На одній зі сторін боєприпасу розміщений роз’єм датчика сходу бомби з виконавчим механізмом для відділення від носія.

Авіабомба компанії "СпецОборонМаш"



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