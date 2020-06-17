Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
|20:30 09.07.2020
|Болгария
Чиновники єврозони готові допустити Хорватію і Болгарію до механізму обмінного курсу ERM-2, що є попереднім етапом для ухвалення євро як національної валюти протягом наступних трьох років.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.
Цей крок підготує грунт для першого розширення єврозони з 2015 року, коли Литва приєдналася до валютного блоку, в якому зараз налічується 19 країн.
Європейські офіційні особи заявили, що рішення неминуче після остаточної підтримки з боку єврозони і міністрів фінансів ЄС, які проведуть відеоконференції пізніше в четвер і п'ятницю.
Два джерела повідомили, що рішення може бути оголошено в неробочий для фінансового ринку час, ймовірно, у вихідні, щоб запобігти спекуляціям на ринку.
Чиновники заявили, що в найближчі години треба буде вирішити деякі незначні питання. Вони можуть відкласти оголошення до вихідних, але навряд чи можуть зірвати рішення про приєднання до ERM-2.
Коли країни приєднуються до ERM-2, вони залишаються в механізмі близько двох років, перш ніж приступити до практичної підготовки до вступу в єврозону. Сам процес вступу займає приблизно ще один рік, що робить 2023 рік найбільш раннім терміном для членства країн в єврозоні.
Зазначається, що останній звіт Єврокомісії свідчив про те, що найближче до можливого приєднання до єврозони перебувають Хорватія і Швеція, оскільки вони відповідають практично всім необхідним критеріям.
У ньому також вказувалося, що національне законодавство всіх розглянутих держав, за винятком Хорватії, в повному обсязі сумісно з правилами Економічного і валютного союзу.
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