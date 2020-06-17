МЗС планує відновити міжнародний формат по деокупації Криму – посол

20:15 09.07.2020   Крым

Міністерство закордонних справ планує відновити міжнародний формат дискусії щодо питання деокупації Криму. 

Про це під час круглого столу на тему: "Крим у дзеркалі масмедіа" повідомила посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Надія Цок, передає УНН.

"Ми хочемо відновлювати міжнародний формат. Однак його потрібно зробити більш організованим. Йде мова про певні документи, йдуть дискусії... Був період, коли ми пробували щось зробити, була підтримка західних партнерів, але не всі ідеї були реалізовані. Враховуючи наш досвід за 6 років, ми будемо й далі просувати цю тематику. Адже завтра, через рік, через два – Крим не буде деокупований, і необхідно якось систематизувати та організувати роботу, щоб наші підходи по Криму увійшли в інструментарій іноземних держав, інакше буде складно боротись за відновлення територіальної цілісності", - сказала Цок.

Вона також зазначила, що зараз у МЗС усе частіше фіксують некоректну термінологію серед ЗМІ та дипломатів.

"Для МЗС важливо – "спроба анексії Криму", щоб прямо не визнавалось, що Крим анексований, тому що це суперечить міжнародній позиції, нашій позиції і в принципі міжнародному праву. Іноземні дипломати не дуже чутливі до таких речей. Однак нашими юристами було доведено, що правильно говорити "спроба анексії". Це найбільш болючий аспект", - зазначила вона.

Посол наголосила, що санкції залишаються найбільш ефективним способом для досягнення зміни поведінки Росії, але міністерство прагне, щоб частіше висвітлювався характер цих санкцій та як вони впливають на Крим.

"Якщо дивитись на українські ЗМІ: йде висвітлення порушень прав людини, переслідування, арешти, але коли йде мова про політику Криму, що там продається, які санкції застосовуються – тут наші ЗМІ обмежуються констатацією факту, аналізу санкцій немає", - резюмувала Цок.



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