Три новых случая COVID-19 подтверждено за сутки в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, передает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 9 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края. Ещё один человек выписан после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе с начала пандемии подтверждено 257 случаев заражения, из них 200 человек уже выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Крыму зарегистрировано 815 случаев заражения COVID-19, из них 621 уже выздоровел, 12 человек скончались.