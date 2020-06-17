Три новых случая COVID-19 завезли в Севастополь туристы из Пермского края
|20:00 09.07.2020
|Севастополь
Три новых случая COVID-19 подтверждено за сутки в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, передает «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 9 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края. Ещё один человек выписан после выздоровления», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе с начала пандемии подтверждено 257 случаев заражения, из них 200 человек уже выздоровели, пятеро скончались.
Всего в Крыму зарегистрировано 815 случаев заражения COVID-19, из них 621 уже выздоровел, 12 человек скончались.
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