Три новых случая COVID-19 завезли в Севастополь туристы из Пермского края

20:00 09.07.2020   Севастополь

Три новых случая COVID-19 подтверждено за сутки в оккупированном Севастополе. 

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, передает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 9 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края. Ещё один человек выписан после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе с начала пандемии подтверждено 257 случаев заражения, из них 200 человек уже выздоровели, пятеро скончались.
Всего в Крыму зарегистрировано 815 случаев заражения COVID-19, из них 621 уже выздоровел, 12 человек скончались.



Ще на цю тему:

12:31 08.07.2020
В оккупированном Крыму 15 новых заболевших COVID-19
10:15 08.07.2020
Оккупированный Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса
14:45 07.07.2020
COVID-19: Пять новых случаев заражения подтверждено в Севастополе
12:15 07.07.2020
COVID-19 выявлен за сутки у 28 человек в Крыму
09:00 07.07.2020
Больницы Севастополя недополучили почти 200 млн рублей из-за пандемии
13:01 06.07.2020
COVID-19 у Криму: за вихідні виявлена рекордна кількість нових випадків
14:00 03.07.2020
У Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19 – Ольга Скрипник
12:45 03.07.2020
COVID-19: В Крыму шесть новых случаев заражения
10:51 02.07.2020
В оккупированном Крыму подтверждены восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
20:30 01.07.2020
У російській колонії, де утримують українського політв'язня, зафіксували спалах COVID-19
17:00 01.07.2020
COVID-19: В Крыму за сутки лабораторно подтвержден у семи человек, в Севастополе - у шести
14:15 01.07.2020
Оккупанты отмечают рост количества «диких» туристов в Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
18:30 09.07.2020
Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 09.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 8 - 9 июля
18:00 09.07.2020
Под Москвой объявлен режим ЧС: прорвало дамбу, смыло жилые дома / Видео
17:00 09.07.2020
Госдума РФ вводит тотальный контроль за операциями с наличными
15:30 09.07.2020
Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера "Князь Владимир" в Сочи
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
16:15 09.07.2020
За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%
13:00 09.07.2020
Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 09.07.2020
В Україні розробляють авіабомби для безпілотників / Фото
20:15 09.07.2020
МЗС планує відновити міжнародний формат по деокупації Криму – посол
20:00 09.07.2020
Три новых случая COVID-19 завезли в Севастополь туристы из Пермского края
19:45 09.07.2020
Мінекономіки: ВВП України скоротився на 5,9% в січні-травні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд