Скорочення обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП) в січні-травні поточного року становило 5,9%. Про це свідчить огляд економічної активності, опублікований Міністерством економіки.

Зокрема, за підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів і послуг склало 7,1%. У січні-квітні падіння даного показника було зафіксовано на рівні 6,7%, говориться в огляді міністерства, пише ZN,UA.

У травні результати діяльності в більшості галузей економіки демонстрували уповільнення темпів падіння. Це стало результатом послаблення карантинних обмежень. Підтвердженням цієї тенденції є зростання індексу очікувань ділової активності з 29,9 пунктів в квітні до 37 пунктів в травні. Значення індексу нижче 50 пунктів говорить про песимістичних очікуваннях бізнесу, уточнює міністерство.

Послаблення карантинних обмежень сповільнило падіння виробництва в промисловості: до мінус 12,2% в травні, (порівняння з травнем 2019 роки), з мінус 16,2% в квітні. Істотне уповільнення падіння зафіксовано в сегменті поставок електроенергії і газу (до мінус 1,9% в травні (г/г), з мінус 7,2% в квітні (г \г), у добувній промисловості (до мінус 8,9% з 11,2% відповідно) і переробній (до мінус 15,6% з мінус 20,2% відповідно).

Серед позитивних тенденцій міністерство бачить: послаблення карантинних заходів з 11 травня 2020 року і збільшення внутрішнього попиту на фармацевтичну продукцію.

Нагадаємо, що Кабмін допускає падіння економіки у 2020 році до 8% ВВП у порівнянні з 2019-м.

Раніше Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України у 2020 році до 8,2%.