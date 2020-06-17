Мінекономіки: ВВП України скоротився на 5,9% в січні-травні

19:45 09.07.2020   Украина

Скорочення обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП) в січні-травні поточного року становило 5,9%. Про це свідчить огляд економічної активності, опублікований Міністерством економіки.

Зокрема, за підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів і послуг склало 7,1%. У січні-квітні падіння даного показника було зафіксовано на рівні 6,7%, говориться в огляді міністерства, пише ZN,UA.

У травні результати діяльності в більшості галузей економіки демонстрували уповільнення темпів падіння. Це стало результатом послаблення карантинних обмежень. Підтвердженням цієї тенденції є зростання індексу очікувань ділової активності з 29,9 пунктів в квітні до 37 пунктів в травні. Значення індексу нижче 50 пунктів говорить про песимістичних очікуваннях бізнесу, уточнює міністерство.

Послаблення карантинних обмежень сповільнило падіння виробництва в промисловості: до мінус 12,2% в травні, (порівняння з травнем 2019 роки), з мінус 16,2% в квітні. Істотне уповільнення падіння зафіксовано в сегменті поставок електроенергії і газу (до мінус 1,9% в травні (г/г), з мінус 7,2% в квітні (г \г), у добувній промисловості (до мінус 8,9% з 11,2% відповідно) і переробній (до мінус 15,6% з мінус 20,2% відповідно).

Серед позитивних тенденцій міністерство бачить: послаблення карантинних заходів з 11 травня 2020 року і збільшення внутрішнього попиту на фармацевтичну продукцію.

Нагадаємо, що Кабмін допускає падіння економіки у 2020 році до 8% ВВП у порівнянні з 2019-м.

Раніше Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України у 2020 році до 8,2%.



Ще на цю тему:

10:00 29.06.2020
Світовий банк надав кредит на 350 мільйонів доларів
10:45 23.06.2020
"Вишки Бойка": Офіс генпрокурора проти повернення обвинувального акту по справі Бакуліна
19:15 11.06.2020
Протягом місяця Україна отримає понад 4 мільярда доларів від міжнародних партнерів
13:20 22.05.2020
Україна і МВФ погодили текст нової програми Stand By в розмірі $ 5 мільярдів
16:41 18.03.2020
Україна ввела спецмито на електроенергію та вугілля з Росії
08:15 17.03.2020
Верховна Рада пропонує суттєві послаблення бізнесу на час карантину
11:20 21.01.2020
На Маріупольському металургійному комбінаті побудують новий кисневий комплекс
19:21 08.01.2020
Мінімальна зарплата в Україні в доларовому/євро еквіваленті перевищила мінімалку в РФ
11:30 03.12.2019
Зеленський доручив Кабміну диверсифікувати постачання газу, нафти, нафтопродуктів та антрациту до 30% з одного джерела
12:01 22.11.2019
Миколаївському бронетанковому сьогодні можуть “відрізати” воду за борги
15:30 13.11.2019
В МВФ заявили, що сподіваються на швидку місію в Україні
13:45 04.11.2019
Голова Фонду держмайна України: Моє завдання – створити супермаркет підприємств
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
18:30 09.07.2020
Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 09.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 8 - 9 июля
18:00 09.07.2020
Под Москвой объявлен режим ЧС: прорвало дамбу, смыло жилые дома / Видео
17:00 09.07.2020
Госдума РФ вводит тотальный контроль за операциями с наличными
15:30 09.07.2020
Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера "Князь Владимир" в Сочи
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
16:15 09.07.2020
За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%
13:00 09.07.2020
Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 09.07.2020
В Україні розробляють авіабомби для безпілотників / Фото
20:15 09.07.2020
МЗС планує відновити міжнародний формат по деокупації Криму – посол
20:00 09.07.2020
Три новых случая COVID-19 завезли в Севастополь туристы из Пермского края
19:45 09.07.2020
Мінекономіки: ВВП України скоротився на 5,9% в січні-травні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд