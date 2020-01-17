Работа более 80 хозяйствующих субъектов была заблокирована в оккупированном Крыму из-за нарушений в оформлении ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию.

Об этом на пресс-конференции рассказал замначальника внутреннего ветеринарного контроля и надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Максим Дёмин, пишет Крыминформ.

«На территории Республики Крым на сегодняшний день уже установлено 155 фактов оформления ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию с нарушением действующего законодательства, – рассказал Дёмин. – Был заблокирован 81 хозяйствующий субъект, 41 хозяйствующему субъекту было направлено уведомление о нарушении действующего законодательства. 53 должностных лица были привлечены к административной ответственности на общую сумму 135 тыс рублей».

В качестве примера Дёмин рассказал о крымском предприятии, которое осуществляет хранение и реализацию мясных продуктов. «Уполномоченным лицом было выпущено в оборот 12 тонн готовой мясной продукции, однако при анализе системой «Меркурий» было установлено, что на предприятие поступило всего лишь 120 кг. Таким образом, предприятие выпустило в оборот более 11 тонн продукции неизвестного происхождения», – подчеркнул Дёмин.

По его словам, в результате проверок хозяйствующий объект был привлечен к административной ответственности на сумму 330 тыс рублей, а вся продукция была изъята и уничтожена.