Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" окупованого Сімферополя заарештував на два місяці Аліма Суфьянова і Сейрана Хайретдінова.

Громадян України російські силовики затримали 7 липня, передає громадське об'єднання "Кримська солідарність". Ще п'ятьом затриманим обрали запобіжний захід раніше, пише ZN,UA.

"Сьогодні, 9 липня 2020 року, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу у відношенні Аліма Суфьянова і Сейрана Хайретдінова, затриманих 7 липня за звинуваченням в участі в політичнії організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії з 2003 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що кримських татар будуть утримувати під вартою на 9 вересня 2020 року. Захищати їх буде адвокат Лілія Гемеджі.

Напередодні окуупаціонний "суд" заарештував до 2 вересня Ісмета Ібрагімова, Зекірью Муратова, Вадима Бектімірова і Еміля Зіядінова. 7 липня підконтрольний Росії "суд" Сімферополя відправив під домашній арешт кримського мусульманина Олександра Сизикова.

Вранці 7 липня російські силовики вчергове прийшли з обшуками в будинки кримських татар. Окупанти увірвалися до десятьох будинків. За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та МЗС, затримали сімох осіб, ще одного кримського татарина оголосили у розшук.

У середу, 8 липня, підконтрольний Кремлю “суд” анексованого Криму обиратиме “запобіжний захід” незаконно затриманим громадянам України.

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту задіяти всі можливі важелі впливу на РФ для припинення репресій відносно корінних жителів Криму. Вона також зазначила, що без злагоджених дій України та міжнародних партнерів “із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами”.

МЗС висловило рішучий протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків та затримань кримських татар в анексованому Криму. У дипломатичному відомстві закликали міжнародне товариство виступати на захист прав жителів півострова.

У свою чергу Нацполіція АРК відкрила кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків в чотирьох районах анексованого півострова за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).