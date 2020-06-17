ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений

19:00 09.07.2020   Южная Осетия

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии и подразделения Вооруженных сил непризнанной Осетии в рамках двусторонних батальонно-тактических учений выдвинулись в районы проведения розыгрышей боевых действий.

В тактических учениях принимает участие более 3,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машин пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Учения начались с подъёма подразделений по тревоге. Военнослужащие получили оружие и экипировку, подготовили технику к выходу из парка и выдвинулись в район сосредоточения. Основное внимание при этом уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

На первом этапе учений были проверены совместные действия подразделений и штабов.



Ще на цю тему:

21:00 09.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 8 - 9 июля
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
15:15 09.07.2020
ЮВО: Россия проводит в 70 км от Мариуполя конкурс подразделений ПЗРК / Фото
21:00 07.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 4 - 7 июля
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
21:00 03.07.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 3 июля
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
13:15 03.07.2020
Корабли Каспийской флотилии вернулись в порты базирования после несения боевой службы
21:00 01.07.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 28 - 30 июня
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
09:20 29.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 24 - 27 июня
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
18:30 09.07.2020
Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 09.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 8 - 9 июля
18:00 09.07.2020
Под Москвой объявлен режим ЧС: прорвало дамбу, смыло жилые дома / Видео
17:00 09.07.2020
Госдума РФ вводит тотальный контроль за операциями с наличными
15:30 09.07.2020
Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера "Князь Владимир" в Сочи
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
16:15 09.07.2020
За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%
13:00 09.07.2020
Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 09.07.2020
В Україні розробляють авіабомби для безпілотників / Фото
20:15 09.07.2020
МЗС планує відновити міжнародний формат по деокупації Криму – посол
20:00 09.07.2020
Три новых случая COVID-19 завезли в Севастополь туристы из Пермского края
19:45 09.07.2020
Мінекономіки: ВВП України скоротився на 5,9% в січні-травні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд