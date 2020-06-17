Подразделения российской военной базы в Южной Осетии и подразделения Вооруженных сил непризнанной Осетии в рамках двусторонних батальонно-тактических учений выдвинулись в районы проведения розыгрышей боевых действий.

В тактических учениях принимает участие более 3,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машин пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Учения начались с подъёма подразделений по тревоге. Военнослужащие получили оружие и экипировку, подготовили технику к выходу из парка и выдвинулись в район сосредоточения. Основное внимание при этом уделяется вопросам маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

На первом этапе учений были проверены совместные действия подразделений и штабов.