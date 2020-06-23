Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках совместного тактического учения с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия уничтожили диверсантов в горно-лесистой местности.

По замыслу учения военнослужащие на штатной технике выдвинулись в назначенный район горного полигона Цабал, где провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионно-разведывательных групп условного противника и районов их размещения при поддержке беспилотной летательной авиации. Разведчики базы совместно с военными Абхазии смогли заранее вскрыть местоположение диверсантов «противника» и уничтожить его массированным огнем при поддержке артиллерии и авиации, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

При выполнении поставленных задач разведчики использовали современные типы вооружения и защиты, такие как винтовки специальные снайперские «Винторез», автоматы «Вал», а также боевые защитные комплекты «Пермячка», предназначенные для защиты жизненно-важных органов от поражения пулями стрелкового оружия и осколками снарядов.

Для ведения наземной и воздушной разведки военнослужащие применили комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан», «Застава» и «Гранат».

От российской военной базы ЮВО в учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие более 2 тыс военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц различной техники. В частности, БТР-82А, танки Т-72Б3, машины связи на базе БТР-80, ПТРК «Штурм», САУ 2С3.

2. В ходе весеннего призыва 2020 года в российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в непризнанной Абхазии прибыли более 500 новобранцев. Порядка 80 военнослужащих уже выразили желание продолжить военную карьеру и заключить контракт с Минобороны России.

Более 25% призывников имеют высшее образование, свыше 35% – среднее техническое. Около 20% из числа прибывших прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, среди которых водители автомобилей категории «С», «Д», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливозаправочных средств.

Военные врачи и психологи соединения ЮВО провели медицинское обследование военнослужащих, специальное анкетирование и тестирование для определения уровня морально-психологического состояния.

Молодые солдаты были призваны на военную службу в июне и июле текущего года из военных комиссариатов Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской, Московской, Тюменской и Астраханской областей.

Начальный этап службы у новобранцев проходил в воинских частях на территории России. В течение месяца военнослужащие освоили начальную военную подготовку, изучили общевоинские уставы и были приведены к Военной присяге. После изучения азов военной подготовки и тщательного отбора молодых военнослужащих доставили в Абхазию.

При комплектовании подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии военнослужащими по призыву предпочтение отдается добровольно изъявившим желание проходить военную службу за рубежом. При этом учитываются физические, профессиональные и медицинские показатели призывников.

3. Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) российской военной базы в Абхазии в ходе учений и тренировок многократно увеличили время практического применения беспилотников.

Общий налет БпЛА значительно возрос, составив свыше 500 часов и 30 тыс. км, что на 12 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 15 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Орлан», «Застава» и «Гранат», стоящих на вооружении российской военной базы в Абхазии, регулярно применяются военнослужащими на учениях.

БпЛА оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение замаскированных целей в условиях горно-лесистой местности и прибрежной зоны Черного моря.

Беспилотные аппараты активно используются на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, оценки эффективности поражения целей.

Расчеты БпЛА этого соединения ЮВО также привлекаются для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники.

4. В рамках плановых полевых занятий по боевой подготовке около

100 снайперов российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили боевые стрельбы из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез».

В ходе боевой подготовки военнослужащие в составе снайперских пар отработали тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника условиях субтропического климата Абхазии.

Заняв позиции для стрельбы, каждая снайперская пара в течение нескольких часов проводила разведку целей и определение расстояния до них с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3. Обнаружив цель и определив установки для стрельбы, снайпера применяли тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 1 км.

Особое внимание в ходе занятий было уделено маскировке на побережье в песке и применению приборов наблюдения и разведки в условиях антиснайперских действий условного противника.

5. Военнослужащие мотострелкового подразделения российской военной базы в Абхазии отработали уничтожение тренировочного лагеря условного противника в ходе учения.

По замыслу батальонно-тактического учения, военнослужащие провели рейдовые действия в тылу противника, используя беспилотники «Орлан-10» и бронетранспортеры БТР-82А. Поисковые группы в заброшенных строениях обнаружили скрытный тренировочный лагерь и совершили налет на объекты условного противника.

В свою очередь, передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и штатного стрелкового вооружения.

Учение продлится в течение всей текущей недели, планируется, что завершающим этапом станут боевые стрельбы, на которых военнослужащие с использованием современной техники и вооружения нанесут огневое поражение по более чем 1 тыс. наземным и воздушным целям – мишеням, имитирующих пехоту и вертолеты условного противника.

В общей сложности в БТУ задействовано более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц различной техники. В частности, БТР-82А, танки Т-72Б3, машины связи на базе БТР-80, вездеходы на шасси КамАЗа.