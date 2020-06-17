Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) страны-агрессора выполнил глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки – «покладка на грунт».

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Экипаж ПЛ провёл тренировки в рамках поставленных задач, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной погружения более 200 метров.

В ходе выполнения элемента «покладка на грунт» подводники отработали алгоритм действий по управлению подводным кораблём, а также проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки в подводном положении при выполнении данного манёвра.

После завершения подводной части учения экипаж ПЛ «Колпино» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки.

Погружение подводной лодки с покладкой на грунт обеспечивал экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон».