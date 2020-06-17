Подводная лодка Черноморского РФ легла на грунт
|18:45 09.07.2020
|Крым
Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) страны-агрессора выполнил глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки – «покладка на грунт».
Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Экипаж ПЛ провёл тренировки в рамках поставленных задач, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной погружения более 200 метров.
В ходе выполнения элемента «покладка на грунт» подводники отработали алгоритм действий по управлению подводным кораблём, а также проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки в подводном положении при выполнении данного манёвра.
После завершения подводной части учения экипаж ПЛ «Колпино» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки.
Погружение подводной лодки с покладкой на грунт обеспечивал экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон».
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