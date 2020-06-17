Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии
|18:30 09.07.2020
|Болгария
Представители специальных служб проводят в четверг, 9 июля, обыски в кабинетах в администрации президента Болгарии.
"Сегодня (9 июля) в 9:00 представители прокуратуры, МВД, Бюро по защите свидетелей и другие лица представили распоряжение Софийского военного суда и определение Специализированного уголовного суда о проведении обыска в кабинетах в администрации президента. Прокуратура должна представить общественности информацию о своих действиях", - говорится в сообщении пресс-секретариата президента Болгарии, передает ТАСС.
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев сообщил журналистам, что обыски проводятся в рамках расследования двух уголовных дел.
"Насколько мне известно, проводятся обыски на двух объектах и в двух кабинетах в администрации президента, которыми пользуются советник президента и его секретарь", - сказал Гешев.
Других подробностей не приводится.
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