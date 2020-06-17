За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%

16:15 09.07.2020   Турция

Объем турецкого экспорта в Россию в первой половине 2020 года вырос в целом на три процента - до 1 млрд 787 млн долларов.

О этом сообщил агентству «Анадолу» глава Ассоциации экспортеров Восточно-Средиземноморского региона Турции (DKİB) Ахмет Хамди Гюрдоган.

По его словам, турецкий экспорт в Россию растет несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса нового типа на мировую экономику.

Активный рост поставок на российский рынок фиксируется в аграрном секторе Турции, отметил Гюрдоган.

По его словам, объем турецкого экспорта свежих овощей и фруктов в Россию в январе-июне 2020 года достиг 397 млн 172 тыс. долларов.

В первом полугодии объем поставок турецкой сельхозпродукции на российский рынок в целом составил 1 млрд 787 млн 321 тыс. долларов.

Основной статьей сельхозэкспорта в Россию в январе-июне 2020 года оставались свежие овощи и фрукты. За первые шесть месяцев текущего года в Россию было отгружено 507 143 тонн турецких овощей и фруктов.

За отчетный период прошлого года на российский рынок было отгружено 376 213 тонн турецких свежих овощей и фруктов на 300 млн 777 тыс. долларов. Таким образом, объем экспорта за отчетный период вырос на 35 процентов, а доход на 32 процента.

Второе место в турецком экспорте в Россию в первом полугодии 2020 года заняла продукция автопрома – 217 853 941 доллар. Далее следует продукция химической отрасли – 194 871 372 доллара.



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