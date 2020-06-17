США включат Кипр в военную программу

18:15 09.07.2020   Средиземноморский регион

Американское посольство в Никосии говорит, что США с нетерпением ждут расширения своих программ военного образования и обучения, чтобы включить Кипр, с планами ввести профессиональные и технические курсы в 2021 году.

Согласно пресс-релизу посольства США на Кипре, американское правительство планирует сделать Международное военное образование и подготовку (IMET) доступными для Республики Кипр. «Мы планируем предоставить IMET Республике Кипр, начиная с 2021 финансового года США, с учетом ассигнований и уведомления Конгресса», - говорится в заявлении, пишут Русские Афины.

IMET — это элитная программа, управляемая Министерством обороны США. При этом  право на участие в ней определяет госсекретарь. Программа предоставляет студентам из союзных и дружественных стран подготовку по военным практикам и стандартам США, обучая будущих лидеров, улучшая понимание Соединенных Штатов и устанавливая связь между военными США и вооруженными силами страны для создания альянсов для будущее.

IMET также нацелена на повышение оперативной совместимости и возможностей для совместной работы, уделяя особое внимание профессиональному военному образованию и предоставляя странам возможность использовать свои национальные средства для получения более дешевых затрат на другие виды образования и обучения в ДО.

В заявлении чиновников посольства в Facebook говорится, что этот шаг был направлен на укрепление партнерства США в области безопасности с Республикой Кипр, описывая его, как важного партнера в регионе Восточного Средиземноморья. Программа IMET, как правило, предлагает средства иностранным военным для обучения в США. Финансирование для включения Кипра подлежит утверждению Конгрессом.

Некоторая дискуссия о реформах в рамках IMET прошла в США, и политики, в подавляющем большинстве, поддержали программу по укреплению иностранных военных связей со страной.



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