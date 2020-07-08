ЮВО: Россия проводит в 70 км от Мариуполя конкурс подразделений ПЗРК / Фото
|15:15 09.07.2020
|Россия
В Южном военном округе России на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020 состоялось открытие всеармейского конкурса «Чистое небо-2020».
Соревнования среди подразделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-82А пройдут на полигоне Ейский в Краснодарском крае в период с 5 по 11 июля, пишет пресс-служба Минобороны России.
Всего в состязаниях принимают участие более 200 военнослужащих в составе 8 команд от военных округов, Учебного центра войсковой ПВО, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.
«Уверен, что воины-зенитчики покажут высокий уровень подготовки, возможности нашего вооружения, умение слаженно действовать в любой обстановке. Пусть главным девизом всех участников конкурса будет – «Вышел на старт-побеждай!», – обратился к участникам командующий войсками ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Леонов.
В первый соревновательный день прошел спортивный этап конкурса, в котором военнослужащие из автоматов АК-74 на удалении до 500 м поражали мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа «Атака» преодолевали различные препятствия, такие как «лабиринт», «ров», «разрушенный мост» и «лестница».
В ходе соревнований зенитчики выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели как на встречном, так и на догонном курсах.
Также в ходе состязаний военнослужащие померяются мастерством в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других в условиях применения условным противником химического оружия.
Команда, показавшая лучший результат, будет представлять Вооруженные Силы РФ на Международном конкурсе «Чистое небо», который планируется провести в сентябре текущего года.
Военный конкурс проходит на полигоне Ейский (Краснодарский край) на побережье Азовского моря в 70 километрах от Мариуполя.
Фото с сайта flot2017
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