Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт базирования оккупированный Севастополь.

В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, пишет Новый Севастополь.

«Корабль выполнял задачи в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море больше 5 месяцев», – сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ,

Для экипажа корабля это был первый поход в дальнюю морскую зону после приёма в корабельный состав флота.

Базовый тральщик «Иван Антонов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года.