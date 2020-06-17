Корабль противоминной обороны ЧФ России возвращается в Севастополь из Средиземного моря
|14:15 09.07.2020
|Севастополь
Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт базирования оккупированный Севастополь.
В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, пишет Новый Севастополь.
«Корабль выполнял задачи в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море больше 5 месяцев», – сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ,
Для экипажа корабля это был первый поход в дальнюю морскую зону после приёма в корабельный состав флота.
Базовый тральщик «Иван Антонов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года.
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