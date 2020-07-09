Под Москвой объявлен режим ЧС: прорвало дамбу, смыло жилые дома / Видео
|18:00 09.07.2020
|Россия
В частном секторе подмосковной Рузы река Городянка перелилась через насыпь и смыла несколько жилых домой и хозяйственные постройки.
Еще 29 строений оказались подтопленными, пишет ghall.com.
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ЧП.
Из района эвакуированы более 50 местных жителей, включая нескольких детей. Данных о пострадавших у экстренных служб пока нет.
Причина прорыва дамбы устанавливается.
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