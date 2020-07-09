В частном секторе подмосковной Рузы река Городянка перелилась через насыпь и смыла несколько жилых домой и хозяйственные постройки.

Еще 29 строений оказались подтопленными, пишет ghall.com.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ЧП.

Из района эвакуированы более 50 местных жителей, включая нескольких детей. Данных о пострадавших у экстренных служб пока нет.

Причина прорыва дамбы устанавливается.