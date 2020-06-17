Эпидемия коронавируса изменила все планы круизного судоходства в этом году — компании, которые давали заявки на заходы своих пассажирских лайнеров в Одессу на 2020 год, отменяют их.

Об этом сообщил начальник администрации Одесского порта Руслан Сахаутдинов, передает издание Порты Украины со ссылкой на портал «Пассажирский транспорт».

«Одесский порт получил одиннадцать заявок на судозаходы морских пассажирских лайнеров в сезоне этого года, а также более десяти заявок на 2021 и несколько на 2022. Тем не менее, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и круизное судоходство в этом году до сих пор не открылось», — сообщил Сахаутдинов.

В частности, немецкая компания Phoenix Reisen (лайнер Albatros) планировала начать сезон в первых числах мая, но отменила заявку. Второй лайнер сезона, Aegean Odyssey в Одессе ждали 10 мая, но рейс тоже отменили. Его владелец, греческая компания Aegean Experience Maritime Company, вынужденно приостановила все свои туры до конца мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что Одесский морской порт получил 11 заявок на заходы круизных лайнеров в 2020 году, столько же было запланировано заходов пассажирских судов типа «река-море». Планировалось, что откроет навигацию в порту в начале мая теплоход Albatros под флагом Багамских островов, рассчитанный на 812 человек. С мая по октябрь Одессу должны были посетить 6 лайнеров под багамским флагом, 2 — под мальтийским, 2 — под французским и 1 — под португальским.