За добу в Україні COVID-19 діагностували у 810 осіб.

Станом на ранок 9 липня в Україні COVID-19 діагностували у 51 224 осіб. За весь час епідемії в країні від ускладнень хвороби померли 1 327 осіб, 23 119 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Відзначається, що за весь час в країні було проведено 760 247 тестувань методом ПЛР. З них за добу - 14 934.

Згідно з даними МОЗ, найбільша кількість випадків COVID-19 зафіксована в місті Київ (5 779 випадків), Львівській (6 562 випадків), Рівненській (4 304 випадки) і Чернівецькій областях (5 051 випадок).

Раніше у зв’язку з негативною епідситуацією в Україні, кількістю нових інфікованих, яка постійно зростає, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у відомстві будуть готуватися «до найгіршого варіанту» на осінь.

Разом з тим, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може досягати 150 тисяч.