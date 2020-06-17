Госдума РФ вводит тотальный контроль за операциями с наличными

17:00 09.07.2020   Россия

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 7 июля, одобрила в третьем и окончательном чтении законопроект об усилении контроля за операциями с наличными.

Сейчас банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если юрлица снимают со счета или зачисляют на счет от 600 тысяч рублей, при этом транзакция не связана с хозяйственной деятельностью бизнеса - например, зачислением выручки в наличной форме или выдачей зарплат сотрудникам, пишет finanz.ru.

Закон отменяет это условие и делает контроль тотальным: отныне под него попадают все операции с наличными свыше пороговой суммы, вне зависимости от их характера.

Расширяется также перечень сведений, которые банки обязаны передавать в Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что операции клиентов направлены на на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. С 1 марта 2022 года банки будут сообщать не только о самих операциях, но и о других действиях клиента, которые с ними связаны, а также раскроют всю имеющуюся информацию о бенефициарах сделки или перевода.

Те же требования распространяются на МФО, профучастников рынков ценных бумаг, НПФ, страховщиков, организаторов азартных игр, операторов инвестплатформ, ломбардов и других организаций.

Под контроль попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Обязательный контроль будет распространяться на зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица (сейчас эта норма действует только в отношении юрлиц), на выплату юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

Под обязательный контроль попадут все сделки с недвижимостью (как в наличной, так и безналичной форме) на сумму больше 3 млн рублей.

Исключение в законе сделано для госкорпораций, ТСЖ и потребительских кооперативов, а также для ряда некоммерческих организаций. Им будет разрешено не предоставлять данные. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

По задумке авторов проекта во главе с председателем думского комитета по финансовым рынком Анатолием Аксаковым, поправки должны облегчить взаимодействие банков с юрлицами: об операциях сверх установленного лимита будет сообщаться автоматически. Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным - его порядок определит президент РФ, говорится в законе. В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.



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