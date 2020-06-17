В Криму через обшуки силовиків з кремлівського каналу "Міллет" звільнилися 19 осіб
|16:45 09.07.2020
|Крым
Російське міністерство внутрішніх справ і Рахункова палата проводять перевірки на російському каналі «Міллет», який транслюється на території анексованого Криму.
Про це повідомила директорка каналу Ліля Веджат, передає QHA з посиланням на російськи ЗМІ.
Зараз перевіряють фінансову дисципліну, трудове законодавство. Після початку перевірки низка співробітників написала заяви у терміновому порядку за власним бажанням, — сказала Веджат.
За її словами, звільнилися вже 19 співробітників каналу.
Ліля Веджат раніше працювала на іншому кремлівському каналі — «Крим 24», керувала корпунктом в окупованій Ялті.
Зазначимо, що 22 квітня 2015 року «указом» «глави» окупованого Росією Криму Сергія Аксьонова створено некомерційну організацію «Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія», що отримала назву «Міллет», а також радіо «Ватан седаси».
Українські правозахисники повідомили, що в окупованому Росією Криму створено лояльні до окупаційного режиму «кримськотатарські ЗМІ», які поширюють вигідний окупантам інформаційний продукт. Серед таких правозахисники назвали телеканал «Міллет» і радіостанцію «Ватан седаси».
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