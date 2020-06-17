Російське міністерство внутрішніх справ і Рахункова палата проводять перевірки на російському каналі «Міллет», який транслюється на території анексованого Криму.

Про це повідомила директорка каналу Ліля Веджат, передає QHA з посиланням на російськи ЗМІ.

Зараз перевіряють фінансову дисципліну, трудове законодавство. Після початку перевірки низка співробітників написала заяви у терміновому порядку за власним бажанням, — сказала Веджат.

За її словами, звільнилися вже 19 співробітників каналу.

Ліля Веджат раніше працювала на іншому кремлівському каналі — «Крим 24», керувала корпунктом в окупованій Ялті.

Зазначимо, що 22 квітня 2015 року «указом» «глави» окупованого Росією Криму Сергія Аксьонова створено некомерційну організацію «Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія», що отримала назву «Міллет», а також радіо «Ватан седаси».

Українські правозахисники повідомили, що в окупованому Росією Криму створено лояльні до окупаційного режиму «кримськотатарські ЗМІ», які поширюють вигідний окупантам інформаційний продукт. Серед таких правозахисники назвали телеканал «Міллет» і радіостанцію «Ватан седаси».