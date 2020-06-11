Водолазы Нацгвардии Украины десантировались с вертолетов / Видео

16:30 09.07.2020   Украина

Водолазы Нацгвардии Украины прошли масштабные двухнедельные учения с участием морских судов и военной авиации.

На территории Тендровской косы, неподалеку от побережья Николаевской области, состоялись масштабные учебные сборы со специалистами водолазной подготовки различных военных и правоохранительных формирований, пишет издание Крылья.

В течение двух недель участники учений отрабатывали различные упражнения по программе водолазной подготовки. Также водолазы практиковались в «захвате» морского судна с помощью специального оборудования, десантировании пловцов с плавсредств и воздушного судна, поднятии на штурмовом ходу.



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