Водолазы Нацгвардии Украины прошли масштабные двухнедельные учения с участием морских судов и военной авиации.

На территории Тендровской косы, неподалеку от побережья Николаевской области, состоялись масштабные учебные сборы со специалистами водолазной подготовки различных военных и правоохранительных формирований, пишет издание Крылья.

В течение двух недель участники учений отрабатывали различные упражнения по программе водолазной подготовки. Также водолазы практиковались в «захвате» морского судна с помощью специального оборудования, десантировании пловцов с плавсредств и воздушного судна, поднятии на штурмовом ходу.