Десять новых квадрокоптеров DJI MAVIC различных модификаций общей стоимостью более 1,2 миллиона гривен, отправляются на охрану украинской государственной границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, пишет издание Крылья.

Современная техника, которая позволяет днем ​​и ночью эффективно мониторить границу с воздуха, получена в рамках двустороннего сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы и Посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

Британская сторона также обеспечит обучение персонала Госпогранслужбы эффективно использовать полученную технику.

Беспилотники могут вести запись в формате 4К с высоты до 6 километров. Все, что «видит» дрон, оператор видит на контрольном мониторе.

Новые дроны отправляются на участок Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Там пограничники - операторы беспилотников - будут учиться эксплуатировать современную технику и, в дальнейшем, контролировать с воздуха тот или иной участок госграницы.

Беспилотные летательные аппараты являются эффективными помощниками украинских пограничников, особенно на труднопроходимых участках местности. Недавно во время мониторинга украинского-польской государственной границы экипаж группы воздушной разведки с помощью нового БПЛА обнаружил лицо, которое двигалось в сторону границы. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования отдела «Краковец» и задержала нарушителя. Иностранец привлечен к ответственности.