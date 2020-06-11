За попередніми розрахунками Державної екологічної інспекції України в Одеській області, орієнтовний розмір збитків унаслідок аварії нафтового танкера «Делфі» поблизу Одеси складає 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).

Про це йдеться у відповіді відомства на запит hromadske.

Одеська Держекоінспекція зазначає, що винести претензії — тобто документ, що підтверджує суму збитків — можна буде лише після отримання офіційної інформації щодо кількості нафтопродуктів, які потрапили в акваторію та після видалення його з акваторії Чорного моря.

«Остаточний розрахунок буде можливо лише після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо об’ємів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення та які залишилися після завершення операції з підйому судна», — додають у відомстві.

У ніч на 22 листопада 2019 року судно «Делфі» через сильний вітер зірвало з якоря та знесло в напрямку одеського пляжу «Дельфін». Члени екіпажу відмовлялися покидати судно, але в підсумку їх евакуювали, а судно сіло на мілину та майже перекинулось.

В Офісі генпрокурора заявляли, що власник судна мав прибрати танкер з акваторії Одеського морського порту ще до 31 березня 2020 року. Генпрокурорка Ірина Венедіктова казала, що підняти танкер з дна коштує від 18 до 24 мільйонів гривень.

За цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

8 квітня компанія-власник «Делфі» обіцяла, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт. Однак цього так і не відбулося.