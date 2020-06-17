Розгляд питань окупованих Криму і Донбасу не мають бути взаємовиключними або мати черговість рішення. МЗС України продовжить роботу в обох напрямках.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, коментуючи заяву посла Франції в Україні Етьєна де Понсена про те, що стосовно деокупації Криму Париж "відкритий до всіх пропозицій", проте насамперед потрібно закінчити війну на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"І окупований Донбас, і окупований Крим є авторством одного злочинця. Логіка, якою керується посол Франції в Україні, якому я дуже вдячна за швидку реакцію на нещодавній візит "політичних гастролерів" на чолі з Т. Маріані до Криму, неможлива для українського суспільства і держави, для якого Крим і Донбас - як Ельзас і Лотарингія для Франції з точки зору територіальної цілісності і важливості обох регіонів", - повідомила Джапарова.

За її словами, "кожна жертва обстрілу агресора на Донбасі, кожен ув'язнений або підданий тортурам російської окупаційної влади українець у Криму - пріоритетна проблема" для уряду і дипломатії.

Вона підкреслила, що український МЗС очікує активної підтримки та консолідованої позиції від міжнародних партнерів, які керуються міжнародним правом і "принципово іншим ціннісним виміром в оцінках подій 2014 року, ніж Росія, яка досі розповідає про "нас там нет" і "возз'єднання з рідною гаванню".