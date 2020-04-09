Рада Безпеки не прийняла запропонований Росією проект резолюції про доставку гуманітарної допомоги в Сирію через один пропускний пункт на кордоні з Туреччиною.

Про це передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Проти резолюції проголосували сім країн, чотири підтримали документ, ще чотири утрималися. Таким чином, документ не прийнятий”, — сказав постпред Німеччини при ООН Крістоф Хойсген в якості голови Ради Безпеки в липні.

Як стало відомо ТАСС, за запропонований РФ текст проголосували Росія, Китай, В’єтнам і Південна Африка. Утрималися Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни і Туніс. Проти проголосували Велика Британія, США, Франція, Бельгія, Німеччина, Домініканська Республіка та Естонія.

Голосування проходило в письмовому режимі через обмеження, введені у штаб-квартирі ООН для боротьби з поширенням коронавірусу. Російська пропозиція полягала в продовженні механізму доставки гуманітарної допомоги в постраждалі райони Сирії на півроку, обмежуючи при цьому кількість діючих пропускних пунктів одним — КПП “Баб-ель-Хава” (на кордоні з Туреччиною). 7 липня Росія і Китай наклали вето на проект резолюції Німеччини і Бельгії, в якому пропонувалося залишити відкритими для ООН два пропускні пункти.

Дія механізму закінчується 11 липня, таким чином, у Ради залишається 48 годин, щоб виробити компромісний варіант його продовження.

У вівторок, 7 липня, постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Москва вважає за необхідне поступово згортати транскордонний механізм допомоги Сирії, так як ситуація в арабській республіці за шість років його дії змінилася. Тепер більше районів країни знаходиться під контролем Дамаска, отже, допомога туди може доставлятися по домовленості з сирійським урядом.