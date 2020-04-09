Радбез ООН відхилив російську резолюцію щодо гуманітарної допомоги Сирії

15:00 09.07.2020   Россия

Рада Безпеки не прийняла запропонований Росією проект резолюції про доставку гуманітарної допомоги в Сирію через один пропускний пункт на кордоні з Туреччиною.

Про це передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Проти резолюції проголосували сім країн, чотири підтримали документ, ще чотири утрималися. Таким чином, документ не прийнятий”, — сказав постпред Німеччини при ООН Крістоф Хойсген в якості голови Ради Безпеки в липні.

Як стало відомо ТАСС, за запропонований РФ текст проголосували Росія, Китай, В’єтнам і Південна Африка. Утрималися Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни і Туніс. Проти проголосували Велика Британія, США, Франція, Бельгія, Німеччина, Домініканська Республіка та Естонія.

Голосування проходило в письмовому режимі через обмеження, введені у штаб-квартирі ООН для боротьби з поширенням коронавірусу. Російська пропозиція полягала в продовженні механізму доставки гуманітарної допомоги в постраждалі райони Сирії на півроку, обмежуючи при цьому кількість діючих пропускних пунктів одним — КПП “Баб-ель-Хава” (на кордоні з Туреччиною). 7 липня Росія і Китай наклали вето на проект резолюції Німеччини і Бельгії, в якому пропонувалося залишити відкритими для ООН два пропускні пункти.

Дія механізму закінчується 11 липня, таким чином, у Ради залишається 48 годин, щоб виробити компромісний варіант його продовження.

У вівторок, 7 липня, постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Москва вважає за необхідне поступово згортати транскордонний механізм допомоги Сирії, так як ситуація в арабській республіці за шість років його дії змінилася. Тепер більше районів країни знаходиться під контролем Дамаска, отже, допомога туди може доставлятися по домовленості з сирійським урядом.



Ще на цю тему:

08:45 08.07.2020
ООН звинуватила Росію у військових злочинах у Сирії
13:15 04.06.2020
Россия поставила Сирии партию модернизированных истребителей МиГ-29
14:15 08.05.2020
Россия отключает сирийские С-300 во время атак, чтобы Израиль их не уничтожил / Фото
15:30 04.05.2020
СМИ сообщили о падении истребителя МиГ-21 в Сирии / Фото
17:15 14.04.2020
Россия будет платить сирийским наемникам за войну в Ливии
17:20 10.04.2020
Авиация Израиля разбомбила перевалочную базу ВКС России в Сирии / Фото
10:45 09.04.2020
ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії
08:45 09.04.2020
Росія посилює військову присутність у Сирії - ЗМІ
19:20 02.04.2020
Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков
10:20 25.03.2020
Россия потеряла в Сирии около двух десятков боевых самолетов и вертолетов
12:21 12.03.2020
Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
14:45 06.03.2020
Нідерланди хочуть розширити угоду Путіна з Ердоганом щодо Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
18:00 09.07.2020
Под Москвой объявлен режим ЧС: прорвало дамбу, смыло жилые дома / Видео
17:00 09.07.2020
Госдума РФ вводит тотальный контроль за операциями с наличными
15:30 09.07.2020
Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера "Князь Владимир" в Сочи
15:15 09.07.2020
ЮВО: Россия проводит в 70 км от Мариуполя конкурс подразделений ПЗРК / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 09.07.2020
За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%
13:00 09.07.2020
Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
Всі новини країни
Украина Украина
17:45 09.07.2020
Число хворих на коронавірус в Україні перевищило 51 тисячу
17:30 09.07.2020
Оккупанты нашли множество причин грязи в Симферополе
16:45 09.07.2020
В Криму через обшуки силовиків з кремлівського каналу "Міллет" звільнилися 19 осіб
16:30 09.07.2020
Водолазы Нацгвардии Украины десантировались с вертолетов / Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд