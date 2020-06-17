Євросоюз засудив системні порушення прав людини в окупованому Криму й закликав Росію припинити практику утисків та арештів, зокрема, представників кримськотатарського народу.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій, пише Укрінформ.

«7 липня 2020 року сім осіб, переважно кримських татар, були арештовані на Кримському півострові на підставі припущення щодо їхніх політичних переконань. Європейський Союз вважає їх затримання політично мотивованим та - оскільки це було проведено за російськими законами «органами влади» РФ на території України - незаконним з точки зору міжнародного законодавства», - йдеться у заяві.

Речник нагадав, що ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму й Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікань.

«Євросоюз очікує, що Росія припинить тиск на спільноту кримських татар. Міжнародні стандарти прав людини мають бути гарантованими на півострові. Повний, вільний та необмежений доступ міжнародних акторів з прав людини на всю територію України, включаючи Крим і Севастополь, продовжує залишатися першорядним завданням», - наголошується у документі.

У заяві також указується, що Євросоюз залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.