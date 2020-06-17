Україна і НАТО на спільній комісії обговорили ситуацію в регіоні Чорного моря

11:15 09.07.2020  

Україна і НАТО, які у середу, 9 липня, провели засідання двосторонньої комісії на рівні послів, обмінялися поглядами на ситуацію у сфері безпеки, зокрема, в регіоні Чорного моря.

Про це за підсумками переговорів у штаб-квартирі НАТО заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Укрінформ.

Відповідаючи на запитання видання щодо реакції НАТО на розвиток ситуації у Чорному та Азовському морях, вона зазначила, що ці питання обговорювалися на всіх рівнях.

«Безпекова ситуація була предметом обговорення на всіх зустрічах, зокрема – в рамках засідання Комісії Україна - НАТО. Українська сторона, і я, зокрема, наголосили на важливості пакету підтримки України в регіоні Чорного моря. Як ви знаєте, буде переглядатися комплексний пакет допомоги, так званий САР, і ми домовилися на основі досвіду, який в нас вже є, нарощувати співробітництво у цьому секторі», - розповіла Стефанішина.

Вона окремо наголосила на тому, що всі колеги в НАТО висловили підтримку територіальній цілісності України та визнали прогрес у реформах сектору безпеки й оборони.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювалася загроза ескалації Росією бойових дій в Україні вже цієї осені, віцепрем'єр зауважила, що сторони приділили увагу широкому колу безпекових питань, у тому числі, діям Росії з дезінформації й пропаганди.

«Формат Комісії (Україна – НАТО – ред.) не передбачав саме такої дискусії. Але, безумовно, всі учасники підтримали територіальну цілісність України та підтвердили налаштованість на роботу в рамках чинних форматів Мінського і Нормандського процесів. Німеччина і Франція також зі свого боку підтвердили налаштованість на роботу в цьому форматі. Окрема увага приділялася цілеспрямованим зусиллям Російської Федерації в напрямку дезінформації й пропаганди. Це було окремим блоком нашого обговорення», - повідомила Стефанішина.

Вона утрималася від висвітлення деталей дискусії, пославшись на та, що формат зустрічі в рамках Комісії Україна - НАТО був «достатньо закритим».



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