Возможный достройщик «Северного потока - 2», трубоукладочная баржа «Фортуна» вышла из порта Муркан (логистический терминал проекта) на севере Германии и направилась в противоположную от недостроенного участка трубопровода сторону.

Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов, пишет российский сайт finanz.ru.

В настоящий момент судно находится в проливе Кадетринне Балтийского моря в территориальных водах Дании - более чем в 200 км от недостроенного отрезка трубопровода, который расположен к юго-востоку от острова Борнхольм. Порт Муркан же находится ближе от этого участка - примерно в 120 км.

Согласно данным портала MarineTraffic, конечная цель судна «Фортуна» - порт Муркан (откуда оно и вышло). Трубоукладчик должен туда вернутся 1 октября 2020 года, однако эти данные в любой момент могу поменяться.

Другое же судно, которое имеет возможность начать строительство трубопровода - «Академик Черский» - продолжает находиться в порту Муркана. В отличие от «Фортуны» он уже сейчас имеет право начать строительство.

Датское энергетическое агентство (ДЭА) приняло решение разрешить Nord Stream 2 AG (оператору проекта) использовать суда с якорным позиционированием на незаконченном участке «Северного потока - 2», что позволит задействовать трубоукладчик «Фортуна».

Тем не менее «Фортуна» не сможет сразу приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода после получения разрешения. Дело в том, что решение агентства может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа, сообщал ТАСС глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен. Право на обжалование имеют местные и общенациональные объединения или организации.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени «Северный поток - 2» построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. При этом в январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод запустят, пишет издание.