У НАТО несуть службу 25 українських військовослужбовців

14:00 09.07.2020   Украина

Кількість українських представників в програмах НАТО збільшиться завдяки новому статусу України в Альянсі.

На посадах в штабах та інших органах військового управління НАТО несуть службу 25 українських військовослужбовців, повідомляє прес-служба Міноборони в середу, 8 липня, пише ZN,UA.

Зокрема, сім військових виконують службові обов'язки на посадах в 6-ти штабах та інших органах військового управління Альянсу - Міжнародному військовому штабі НАТО, Стратегічному командуванні НАТО з трансформації та операцій, Офісі стандартизації НАТО та інших штабах регіонального рівня.

Ще 18 представників ЗСУ виконують службові обов'язки на посадах у складі командування спільної литовсько-польсько-української військової частини імені Великого гетьмана Костянтина Острозького в Любліні.

"Як правило, виконання службових завдань на зазначених посадах пов'язано з реалізацією різних програм і планів партнерства та військового співробітництва. В рамках нового статусу можна очікувати звернення НАТО щодо розширення присутності українських військовослужбовців в штабах Альянсу", - додають в Міноборони.

Відзначимо, 12 червня Північноатлантичний альянс визнав Україну партнером Програми розширених можливостей.

Згідно з повідомленням НАТО, будучи партнером по розширеним можливостям, Україна отримає вигоду від спеціально розроблених можливостей для підтримки такого вкладу. 

Відзначається, що Україна зараз є одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях взаємного інтересу.



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