Морська артилерія провела тренування з оборони узбережжя

13:45 09.07.2020   Украина

На одному з полігонів військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України провели тренування з оборони узбережжя. 

Зокрема, артилерійські батареї підрозділів, які входять до складу бригади, на практиці відпрацювали дії під час протидесантної оборони ділянки морського узбережжя, інформує група Інформаційний спротив з посиланням на прес-службу 406-ї ОАБр.

Військовослужбовці тренувалися діяти в різних умовах, зокрема й під час використання противником високоточних засобів ураження та роботи диверсійно-розвідувальних груп.

Під час проведення навчань військовослужбовці відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, своєчасного висування на вогневі позиції.

Особлива увага під час тренувань приділялася питанням зміни вогневих позицій з готовністю до ведення подальших бойових дій та здійсненню бойової стрільби по визначених цілях.



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