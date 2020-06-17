В Совете Федерации заявили, что база российской промышленности разрушена

13:30 09.07.2020   Россия

Прорыва в развитии российской промышленности, которого требуют майские указы президента Владимира Путина, не происходит. 

Об этом заявил в среду, 8 июля, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в ходе в встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, пишет finanz.ru.

«Очевидно, что прорыва в промышленности нет ни по каким отраслям, - констатировал сенатор, обращаясь к главе Минпромторга. - По государственным программам и нацпроектам переносятся показатели и сроки выполнения. Счетная палата отмечает отсутствие стратегии, с которой нужно согласовать все программы и нормативные документы в сфере промышленности и торговли» (цитаты по РИА Новости).

«Экспорт падает, в сфере станкостроения рынок обеспечивается только на 20% поставками отечественных предприятий, тяжелая доступность средств», - перечислил Кутепов претензии к Мантурову.

«Пристального внимания», подчеркнул он, требует научное обеспечение деятельности промышленного комплекса.

При этом компонентная отрасль - база промпроизводства, которая должна обеспечивать заводы деталями для сборки готовой продукции, - по словам Кутепова, «разрушена».

В результате промышленность работает в режиме отверточной сборки, закупая готовые комплекты и детали за рубежом и обеспечивая лишь минимальную добавленную стоимость продукции.

Так, например в России отсутствует собственная промышленная база для серийного производства микроэлектроники, жаловался в декабре вице-премьер Юрий Борисов. В критической зависимости от иностранных поставщиков находится фармацевтика, говорила ранее спикер СовФеда Валентина Матвиенко: приходися закупать сырье (субстанции) в Китае.

Происходящее в промышленности, по мнению Кутепов, - это результат «разброса» в функциях и компетенциях Минпромторга, который совмещает в себе более 25 советских министерств и регулирует одновременно все отрасли - от легкой до авиастроения, а также еще и торговлю.

«Все это может вести к внутриведомственному конфликту», - предупредил сенатор. Выходом, по его словам, могло бы стать создание еще одного ведомства, которому были бы переданы функции курирования торговли.

Как сообщил сенаторам Мантуров, в первом квартале обрабатывающая промышленность в РФ прибавила 3,8%, но в апреле она уже просела на 10%, в мае - на 7,2%.

«По предварительным данным, в июне снижение составит порядка 6%. Точная цифра будет в середине месяца», - сказал министр.



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