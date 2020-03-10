Председателем парламента Турции переизбран Мустафа Шентоп
|13:00 09.07.2020
|Турция
Представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Шентоп переизбран на пост председателя Великого национального собрания (парламента) Турции.
Определить нового главу ВНСТ в первых двух турах голосования не удалось, пишет Анадолу.
В третьем туре за Шентопа проголосовали 328 парламентариев при необходимом минимуме в 301
В голосовании приняли участие 557 парламентариев.
Претендентами на должность спикера парламента были Халук Коч от Народно-республиканской партии (CHP), Эрол Катырджыоглу от Партии демократии народов (HDP) и Имам Хусейн Филиз от Хорошей партии (İYİ Parti).
Ще на цю тему:
14:45 02.07.2020
Держрада Туреччини за 17 хвилин обговорила перетворення храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть - ЗМІ
Держрада Туреччини за 17 хвилин обговорила перетворення храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть - ЗМІ
13:45 02.07.2020
Суд у Туреччині перегляне статус собору Айя-Софія в Стамбулі
Суд у Туреччині перегляне статус собору Айя-Софія в Стамбулі
10:45 02.07.2020
Гордіїв вузол С-400: США та Росія продовжують розгойдувати Туреччину
Гордіїв вузол С-400: США та Росія продовжують розгойдувати Туреччину
09:45 02.07.2020
В МЗС Франції кажуть про можливість нових санкцій ЄС проти Туреччини
В МЗС Франції кажуть про можливість нових санкцій ЄС проти Туреччини
17:10 22.06.2020
Туреччина звинуватила Грецію в небажанні вести діалог з Анкарою
Туреччина звинуватила Грецію в небажанні вести діалог з Анкарою
10:40 27.03.2020
Президент Турции призвал участников G20 к экстренным мерам на фоне пандемии коронавируса
Президент Турции призвал участников G20 к экстренным мерам на фоне пандемии коронавируса
17:45 10.03.2020
МЗС Туреччини: російські ЗМІ проявили неповагу при висвітленні візиту Ердогана у Москву
МЗС Туреччини: російські ЗМІ проявили неповагу при висвітленні візиту Ердогана у Москву
13:45 10.03.2020
ЄС і Туреччина переглянуть міграційну угоду на тлі напруженості на грецькому кордоні
ЄС і Туреччина переглянуть міграційну угоду на тлі напруженості на грецькому кордоні
10:45 28.02.2020
ЄС розширив санкції проти Туреччини
ЄС розширив санкції проти Туреччини