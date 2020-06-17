Оккупанты разработали план по легализации теневого гостиничного сектора в Крыму

12:45 09.07.2020   Крым

Оккупационные воасти Крыма совместно с правительством России наметили план действий по легализации деятельности гостиниц, которые ведут работу в теневом секторе. 

Об этом в среду, 8 июля, на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Сейчас выявить их объективно мы не можем, мы это понимаем, серый сектор весь практически оформлен как индивидуальное жилое строительство (ИЖС), официальных каких-то моментов, которые позволяют привлечь прямо [к ответственности], кроме случаев контрольной закупки, если приезжает непосредственно и ведет коммерческую деятельность, других способов нет. При этом мы уже с правительством Российской Федерации наметили план действий в части того, чтобы дать возможность легализоваться этому серому сектору", - сказал он.

При этом Аксенов подчеркнул, что оккупационные власти готовы предоставить ряд льгот, в том числе налоговых, чтобы ускорить процесс выхода из "тени". "Есть нюансы, связанные с тем, что эти дома были построены без необходимой документации, строились как ИЖС, на деле это гостиницы с отдельными входами и так далее, мы готовы сегодня освободить людей на определенный срок от налогообложения, чтобы дать возможность им легализоваться, выйти в легальное поле. Мы предлагаем ряд мер - это с точки зрения льгот и освобождения от налогообложения, а с другой стороны - ресурсники (это "Крымэнерго", "Вода Крыма", те кто поставляет непосредственно расходные ресурсы) будут считать и применять другой тариф, это уже будет со следующего года", - отметил он.

По словам "главы региона", сейчас оккупационные власти оценивают численность таких объектов. 

"Главный вопрос, который мы решаем с Минстроем РФ, - чтобы МЧС и Роспотребнадзор смогли дать им разрешение на ведение деятельности, они вообще не попадают по своему формату по правилам безопасности, ни по каким нормам не могут соответствовать статусу ни мини-отеля, ничего, но тем не менее у нас их более 5 тыс. Это как минимум, мы сейчас ведем такой подсчет, у нас создана рабочая группа при Минкурортов с главами администраций, которые сейчас обходят ногами (вот сейчас за две недели должны закончить полностью) весь частный сектор, особенно все приморские поселки и города, которые находятся на море. Даже по внешнему виду можно определить, что данный дом используется как гостиница, там отдельных входов много, людей проживает много", - сказал он.



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