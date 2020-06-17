В Крыму вспомнили 1989 год и решили приобрести суда на электрическом ходу

12:30 09.07.2020   Крым

Оккупационные власти Крыма планируют модернизировать прогулочные суда и запустить морской транспорт на электрическом ходу. 

Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

"Обсуждается вопрос поставки в Республику Крым и модернизации нашего флота, я имею в виду флота пассажирского, у нас нет государственного, есть частный, но тем не менее ряд программ, которые позволят обновить прогулочные суда <...> и сделать их более комфортными, удобными, мы обсуждали и с Минтрансом России. Вот у меня были еще крупные частные игроки, которые готовы поставить в том числе морской транспорт на электрическом ходу. Я говорю: мы заинтересованы в этой ситуации", - сказал он.

Аксенов добавил, что в настоящий момент потенциал оккупированного Крыма в использовании морского транспорта не исчерпан, он в разы ниже, чем, например, в 1989 году. 

"В 1989 году, по нашим данным, у нас условно только из Евпатории и Ялты круговое сообщение, я имею в виду связанное с прогулочными судами, совершали более 2,5 млн человек ежегодно. На сегодняшний день эта <...> цифра составляет около 70 тысяч. Конечно, земля и небо, но мы понимаем, что потенциал колоссальный, то есть это направление тоже будем развивать", - заключил глава региона.

Морские пассажирские перевозки на аннексированном полуострове сейчас выполняются по маршруту Севастополь - Ялта судами на подводных крыльях. 

Однако, как сообщалось 7 июля, из-за поломки двигателя судна рейсы скоростного катера на подводных крыльях "Комета" приостановлены .



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