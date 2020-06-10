Оккупанты анонсировали проведение Кубока мира по хайдайвингу в Крыму
|12:00 09.07.2020
|Крым
Кубок мира по хайдавингу с участием ведущих спортсменов планеты пройдет 15 августа в Ялте.
Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
Лучшие хайдайверы мира несколько лет подряд приезжали в Симеиз Ялтинского района для участия в соревнованиях по клифф-дайвингу - разновидности прыжков в воду с экстремальных высот.
"15 августа в Крыму, в Ялте, пройдет Кубок мира по хайдайвингу, - сказал Власенко. - На него приедут 20 лучших спортсменов со всего мира. Мы надеемся, что за соревнованиями смогут наблюдать 30 тысяч зрителей".
Клифф-дайвинг отличается от хайдайвинга тем, что спортсмены совершают прыжки с отвесных скал в естественные водоемы. В хайдайвинге они прыгают с 27-метровой вышки в специальный бассейн.
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