США оштрафовали Amazon за нарушением санкций по Крыму - обновлено

09:15 09.07.2020   Крым

Американская компания Amazon достигла соглашения с Министерством финансов США, которое обвинило онлайн-ритейлера в нарушении санкционного режима Соединенных Штатов. 

Как говорится в опубликованном в среду, 8 июля, заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, компания заплатит 134 523 тысячи долларов США, пишет ТАСС.

"Amazon <...> согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной административной ответственности за нарушение нескольких санкционных программ OFAC", - указано в заявлении. Отмечается, что компания в числе прочего "предоставляла товары и услуги <...> лицам, находящимся в регионах и странах, попавших под санкции [OFAC]: Крым, Иран и Сирия".

Нарушения касались, главным образом, операций, связанных с розничными товарами и услугами для розничной торговли. Эти очевидные нарушения произошли прежде всего из-за автоматических процессов Amazon, которые не смогли полностью проанализировать все данные о транзакциях и клиента, касающиеся соблюдения Положения о санкциях OFAC.

В некоторых случаях были конкретные ссылки на санкционированные юрисдикции, города в пределах санкционированной юрисдикции, то есть автоматические процессы Amazon НЕ обозначали, например, невозможность заказ с адресными полями, содержащие адреса в городе Ялта, находящегося в оккупированном Крыму, торговля с которым запрещена санкциями.

В связи с аннексией Крыма Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей оккупационного руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.



Ще на цю тему:

08:13 30.06.2020
Рада ЄС оприлюднила рішення щодо продовження санкцій проти Росії
21:10 19.06.2020
Стало известно, когда вступят в силу продленные крымские санкции ЕС
19:01 18.06.2020
В России отреагировали на продление санкций ЕС из-за Крыма
19:00 15.06.2020
На саміті ЄС буде прийнято рішення про продовження економічних санкцій проти Росії
19:30 12.06.2020
Наказать Медведчука и отключить РФ от SWIFT. Конгрессмены США выступили за ужесточение санкций против России
08:01 12.06.2020
МЗС наполягає на посиленні санкцій щодо РФ
13:15 10.06.2020
У ЄС ухвалили жорстке рішення по "покаранню" Росії за захоплення Криму
12:01 10.06.2020
Посли ЄС 10 червня мають схвалити продовження кримських санкцій проти Росії
13:45 09.06.2020
Посли ЄС 10 червня затвердять продовження кримських санкцій проти Росії - ЗМІ
09:36 06.06.2020
Як діють кримські санкції (10-11). Що очікує Крим і Севастополь та скільки коштує Росії окупація
17:29 03.06.2020
«Морська Експертна Платформа»: Невідкладні дії по спротиву окупації Азовського та Чорного морів та деокупації Криму
11:45 01.06.2020
Оккупационные власти Крыма саботируют поручения Путина и ставят под угрозу Керченский мост
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
08:45 09.07.2020
Из-за сильной засухи на курортах Краснодарского края критическая ситуация с водоснабжением
18:41 08.07.2020
Пєсков назвав умову проведення Нормандського саміту
16:44 08.07.2020
Росія наклала вето в РБ ООН на резолюцію про гуманітарну допомогу Сирії
15:30 08.07.2020
США обурилися арештами журналістів у Росії. МЗС РФ порадило посольству «зайнятися своїми справами»
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
Всі новини країни
Украина Украина
10:45 09.07.2020
Пожежа в Одеському коледжі: Суд відклав розгляд справи
10:30 09.07.2020
РФ не відновлює Північно-Кримский канал на адмінкордоні з Херсонщиною - Наєв
10:15 09.07.2020
Стефанішина анонсувала нову концепцію комунікації у сфері взаємодії з НАТО
10:00 09.07.2020
Україна в ООН: Радбез має діяти жорстко, аби не бути безсилим проти агресії Росії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд