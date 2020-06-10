Американская компания Amazon достигла соглашения с Министерством финансов США, которое обвинило онлайн-ритейлера в нарушении санкционного режима Соединенных Штатов.

Как говорится в опубликованном в среду, 8 июля, заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, компания заплатит 134 523 тысячи долларов США, пишет ТАСС.

"Amazon <...> согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной административной ответственности за нарушение нескольких санкционных программ OFAC", - указано в заявлении. Отмечается, что компания в числе прочего "предоставляла товары и услуги <...> лицам, находящимся в регионах и странах, попавших под санкции [OFAC]: Крым, Иран и Сирия".

Нарушения касались, главным образом, операций, связанных с розничными товарами и услугами для розничной торговли. Эти очевидные нарушения произошли прежде всего из-за автоматических процессов Amazon, которые не смогли полностью проанализировать все данные о транзакциях и клиента, касающиеся соблюдения Положения о санкциях OFAC.

В некоторых случаях были конкретные ссылки на санкционированные юрисдикции, города в пределах санкционированной юрисдикции, то есть автоматические процессы Amazon НЕ обозначали, например, невозможность заказ с адресными полями, содержащие адреса в городе Ялта, находящегося в оккупированном Крыму, торговля с которым запрещена санкциями.

В связи с аннексией Крыма Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей оккупационного руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.